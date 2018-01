Ferrovie, nuova stazione Settimo T.se

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Taglio del nastro per la nuova stazione ferroviaria di Settimo Torinese. Un investimento di Rfi di 5,6 milioni di euro. "Si tratta di un progetto sperimentale di ripristino e ristrutturazione dei locali - spiega il sindaco Fabrizio Puppo - che potenzia un servizio fondamentale per la città". La rinnovata stazione, ora accessibile anche ai disabili, è dotata di nuovi sistemi di sicurezza e di un nuovo sottopasso per i passeggeri. Tra le novità anche un nuovo sistema di informazione ai viaggiatori e il servizio Wi-fi Station per viaggiatori sempre connessi.

"Quella di Settimo è una delle prime stazioni che inauguriamo dopo la sua riqualificazione. Rendiamo questo luogo, dove in passato ci sono stati problemi, più bello e sicuro. Un investimento concreto perché i pendolari, in questa zona, sono davvero tanti e il treno è un servizio fondamentale", afferma il direttore territoriale produzione Torino di Rfi, Paolo Grassi.

Le opere sono state realizzate in accordo con la Soprintendenza per le Belle Arti.