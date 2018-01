Tormente di neve e vento a 200 kmh

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Tormente di neve e venti fortissimi sulle montagne del Piemonte, con raffiche fino a 200 chilometri, nel parco del Gran Paradiso. I dati sono stati rilevati dalla rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sulla Gran Vaudala. Vento a 115 kmh in Valle di Susa, a Giaglione (Susa), 118 in Val Pellice (Torino), 95 a Susa (520 metri di altitudine).

Le raffiche forti hanno determinato la chiusura nel comprensorio sciistico della ViaLattea dei collegamenti Sestriere-Sauze d'Oulx, Sestriere-Sansicario e Sauze d'Oulx-Sansicario. Il rischio di valanghe rimane "marcato" (grado 3 su 5). Chiusa anche, in provincia di Cuneo, la statale del 'Colle della Maddalena', al confine italo-francese, per una forte tormenta di neve.