Allegri, con Genoa ci sarà da soffrire

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "Con il Genoa ci sarà da soffrire per il valore della squadra di Ballardini e perché dopo le soste è sempre un punto interrogativo, come alla prima di campionato".

Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del posticipo. "Siamo stati alcuni giorni fermi, in settimana abbiamo lavorato molto, domani conta portare i 3 punti a casa, poi ritroveremo la condizione migliore e ci riabitueremo a giocare un certo tipo di partite".