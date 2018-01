Vento fino a martedì poi alta pressione

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Ancora tre giorni di vento e qualche nevicata sulle cime più alte poi, da martedì, sarà l'alta pressione a dominare, con temperature miti, sopratutto tra alta collina e bassa montagna. E' il quadro meteorologico delineato dalle previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana). I 'giorni della merla', per la tradizione popolare i più freddi dell'anno, dovrebbero quindi trascorrere con temperature al di sopra della media del periodo.

Nel breve termine, tra questa sera e domani - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - il fronte delle nevicate scenderà verso valle; nessuna precipitazione invece in pianura. Oggi vento a 103 kmh sulla Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso, 76.6 kmh sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere, 59.4 a Susa. Le massime dovrebbero toccare i 15 gradi in pianura, ma già due giorni fa Arpa ha registrato 22.1 nella stazione meteo nel centro di Torino.