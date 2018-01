Pusher 17enne arrestato in Borgo Aurora

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Da Rivoli era arrivato a Torino per vendere droga ai giardini Madre Teresa di Calcutta, un diciassettenne italiano arrestato dai carabinieri in corso Vercelli all'angolo con corso Emilia, in borgo Aurora. I militari l'hanno individuato durante un servizio di contrasto allo spaccio. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 800 grammi di hashish divisi in otto panetti. I carabinieri hanno anche denunciato per favoreggiamento una ragazza di 19 anni.

Gli ex giardini Gft sono da tempo diventati luogo di spaccio e il presidente della Circoscrizione Luca Deri (Pd), insieme al vicepresidente Ernesto Ausilio, chiede il supporto dell'Esercito. "La situazione - scrive in una nota stampa - è ormai in una fase di non controllo: è necessario un intervento costante nel tempo per stroncare, definitivamente, la presenza degli spacciatori. Se le forze dell'ordine, che in questi mesi hanno arrestato diversi pusher, non hanno personale a sufficienza per garantire un presidio costante".