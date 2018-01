Ostaggio per rapinare banca, arrestato

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Ha preso in ostaggio il cliente di una banca e, armato di una lima per le unghie, si è fatto consegnare 1.600 euro. Un torinese di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per la rapina di lunedì alla filiale della Banca Sella di corso Francia, a Torino. Il giovane è stato fermato dai militari dell'Arma per le scale di un condominio non distante dal luogo della rapina. Su di lui pende anche un'altra accusa: è ritenuto responsabile anche della rapina, avvenuta martedì, alla Banca Sella di Moncalieri.