Costruttori auto, Vw primo in Ue

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Il gruppo Volkswagen è al primo posto nella classifica dei costruttori auto che hanno venduto di più nel 2017 nell'Europa dei 28 più Paesi Efta: 3.717.566 immatricolazioni, il 2,1% in più del 2016. Tra i brand del gruppo di Wolfsburg è andato particolarmente bene Seat con un incremento del 14,4%.

Al secondo posto il gruppo francese Psa che ha venduto 1.885.553 auto, il 28,1% in più del 2016, maggiore tasso di incremento registrato nel 2017 in Europa, al terzo i francesi della Renault con 1.628.472 immatricolazioni (+6,7%), al quarto posto il gruppo Fca con 1.044.714 auto vendute (+5,2%). Alle spalle di Fca Bmw con 1.042.580 consegne (+1%).