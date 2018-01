Verbania a Lombardia, firme referendum

(ANSA) - VERBANIA, 16 GEN - Sono 5.288 le firme consegnate oggi al presidente della Provincia di Verbania, Stefano Costa, per chiedere l'annessione del territorio dal Piemonte alla Lombardia. A raccoglierle il Comitato Vco per la Lombardia promosso, tra gli altri, dall'ex senatore Valter Zanetta.

La richiesta verrà ora discussa dal Consiglio provinciale. I passaggi successivi saranno la Cassazione e, poi, una legge che il Parlamento dovrà votare. "Abbiamo fatto tutto in tempi rapidi e prima delle elezioni politiche, evitando così la campagna elettorale", sottolinea Zanetta. "Se tutto filerà liscio potremo anche abbinare il voto per la Regione, nel 2019, a quello per il referendum pro Lombardia, riducendo i costi", aggiunge il consigliere provinciale Luigi Spadone.

"Queste firme hanno finalmente svegliato il presidente Chiamparino che ora chiede autonomia per il Piemonte e una macroregione del Nord - conclude l'ex consigliere provinciale Mauro Bardaglio - Noi abbiamo anticipato i tempi e lo abbiamo costretto a muoversi".