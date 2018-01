Automotoracing, nuova pista per piloti

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Completamente rinnovata nell'allestimento, ancora più ampia e accessibile al pubblico: ecco come sarà la grande pista esterna che anche nell'edizione 2018 accoglierà i visitatori di Automotoretrò e Automotoracing, le due fiere organizzate dalla società Bea, dall'1 al 4 febbraio al Lingotto Fiere a Torino. L'area antistante all'Oval ospiterà circa 1.000 metri di tracciato tra chicane, curve a gomito e rettilinei con i piloti pronti a sfidarsi in varie specialità.

Oltre alla Land Rover Experience, che allestirà tre ostacoli artificiali per simulare la guida fuoristrada con gli istruttori, il pubblico avrà anche l'occasione di provare dal vivo su strada alcune delle ultime novità sul mercato. Infine, nel padiglione dedicato ad Automotoracing, grande spazio a Expo Tuning Torino: saranno presentate oltre 300 vetture selezionate e divise per stili e caratteristiche, dalle Jdm giapponesi alle classiche German Style, dai marchi spagnoli alle auto personalizzate proprio per Expo Tuning Torino.