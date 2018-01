Olivetti candidata Unesco,corso restauro

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Conservare, valorizzare e restaurare le architetture olivettiane, oggetto della candidatura Unesco 'Ivrea città industriale del XX secolo': è lo scopo del seminario di due giorni, il 9 marzo alla Sovrintendenza Belle Arti di Torino, e il 10 marzo al Centro di ricerca Officine H di Ivrea, dedicato ad architetti, studenti e addetti ai lavori. Lo promuovono la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la Fondazione Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale', l'Ordine degli Architetti di Torino e la Fondazione per l'architettura/ Torino, che in questi giorni hanno messo a punto il programma.

"I luoghi contemporanei come questi, vivi e vissuti, hanno bisogno di particolari metodologie di restauro - dice la sovrintendente Luisa Papotti - sono più complessi da preservare perché ancora ricchi di memorie. La loro tutela richiede sforzo e collaborazione tra gli enti come dimostra questo importante e interessantissimo progetto".