Morto ad Asti gastronomo Giovanni Goria

(ANSA) - ASTI, 14 GEN - È morto ad Asti l'avvocato e gastronomo Giovanni Goria, vicepresidente onorario della Accademia italiana della Cucina, di cui nel 1962 fu tra i soci fondatori. Aveva 88 anni ed era malato da tempo. Ne da' notizia il nipote Giovanni Currado.

Giovanni Goria è stato il precursore della rinascita della cucina tradizionale piemontese. Fu per anni delegato di Asti dell'Accademia. Collaborò a programmi televisivi gastronomici per la Rai e per diverse riviste di settore. I funerali saranno celebrati martedì 16 gennaio nel duomo di Asti.