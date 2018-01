Delrio, via lavori prolungamento metro 1

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Partiranno "entro l'estate", e dureranno quattro anni, i lavori per il prolungamento della metropolitana di Torino. Quattro nuove fermate, da Collegno a Cascine Vica, grazie ad un finanziamento di 148 milioni di euro.

L'opera è in fase di progettazione esecutiva. Il via dei lavori è stato annunciato questa mattina a Collegno dal ministro dei Trasporti, Graziano Delrio.

"In tutta Italia abbiano già investito sulle metropolitane 6 miliardi di euro ed entro febbraio credo e spero decideremo per altri 3 miliardi e mezzo di finanziamenti", ha detto Delrio, secondo cui "le metropolitane cambiano i destini delle città, la vita della gente, il valore dei territori e delle imprese che vi lavorano".

All'incontro col ministro Delrio partecipano, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il vicepresidente della commissione Trasporti Stefano Esposito, i parlamentari Paola Bragantini e Umberto D'Ottavio. Presenti anche i sindaci di Rivoli, Collegno e Grugliasco.