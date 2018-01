Fca investe un mld di dollari in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Fca investe più di un miliardo di dollari nell'impianto di Warren in Michigan, dove trasferirà dal Messico nel 2020 la produzione della prossima generazione di Ram heavy Duty. E grazie anche all'approvazione del piano di taglio delle tasse di Donald Trump distribuirà a 60.000 dipendenti americani un bonus di 2.000 dollari. ''Questi annunci riflettono il nostro impegno dalla produzione americana e ai dipendenti che hanno contribuito al successo di Fca'', afferma Sergio Marchionne. ''E' giusto che i nostri dipendenti condividano i risparmi generati dalla riforma delle tasse'', così come è giusto ''investire nel Paese riconoscendo apertamente il miglioramento delle condizioni di business negli Stati Uniti'', mette in evidenza l'amministratore delegato di Fca. Il bonus sarà pagato nel secondo trimestre e si va ad aggiungere agli altri riconoscimenti che i dipendenti riceveranno nel 2018.

Il titolo del Gruppo, dopo l'annuncio, ritocca ancora i massimi storici in avvio di Piazza Affari.