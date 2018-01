Da Egizio a Ermitage, successo Nefertari

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Quasi 2,7 milioni di visitatori in sette mesi. Ha riscosso un successo straordinario la mostra 'Nefertari e la Valle delle Regine', coproduzione del Museo Egizio e del Museo Statale dell'Ermitage di San Pietroburgo, dove è stata allestita. Le due realtà sono già al lavoro per proseguire la partnership su nuovi progetti di ricerca e di esposizione. Tutte provenienti da Torino le 250 opere esposte, a conferma dell'importanza della ricerca e delle collezioni del Museo egizio e della collaborazione culturale tra Italia e Russia.

Organizzato con la collaborazione di Ermitage Italia e di Villaggio Globale International, e realizzato con il sostegno di Lavazza, il successo della mostra è stato tale da rendere necessaria la ristampa del catalogo in lingua russa. Sono stati oltre 300 mila, inoltre, i visitatori alle attività didattiche e formative e alle visite guidate promosse dal museo russo.