Università Torino tra migliori d'Italia

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - L'Università di Torino si conferma fra le migliori d'Italia con ben dieci dipartimenti, sui quindici che ne avevano fatto richiesta, assegnatari del Fondo del ministero. Per il quinquennio 2018-2022 riceverà un finanziamento complessivo di oltre 81 milioni di euro, 16 in più per anno, collocandosi al terzo posto tra le università italiane per numero di dipartimenti finanziati: tre per l'area medica, altrettanti per l'area scientifica e quattro per l'area umanistica.

I fondi saranno impiegati per l'acquisto di infrastrutture strumentali utili sia alla ricerca che alla didattica di alta qualificazione e per assumere almeno 20 nuovi ricercatori, 20 nuovi docenti (professori ordinari e associati) e 10 nuovi tecnici della ricerca.

La selezione è avvenuta sulla qualità del progetto presentato e della ricerca effettuata dal Dipartimento e valutata nell'ambito della VQR 2011/2014 (Valutazione della Qualitàdella Ricerca).