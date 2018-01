Software pirata in azienda, 8mln multa

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Progettava componenti per auto utilizzando software pirata. Il titolare di una azienda di Carmagnola, nel Torinese, è stato denunciato dalla guardia di finanza. Il controllo, effettuato dalle fiamme gialle nell'ambito dell'operazione 'Underli¸ensing 3', si è concluso con il sequestro di 33 software e una multa da 8 milioni di euro.

I software sequestrati erano installati sui pc presenti negli uffici dell'impresa, privi di regolare licenza d'uso: Catia, Autocad, Rhinoceros e Proficad, tutti dall'elevato valore commerciale. A.M., 50 anni, dovrà ora rispondere del reato di detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi privi del contrassegno Siae.

Nell'ambito della stessa operazione, sono state 121 le ispezioni della guardia di finanza sul territorio nazionale e 62 le denunce. Irrogate sanzioni amministrative per complessivi 15 milioni di euro.