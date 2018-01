Maestre in sciopero, sit-in a Torino

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Ripresa delle lezioni a singhiozzo nelle scuole materne e primarie torinesi per lo sciopero delle maestre proclamato dall'Anief, l'associazione nazionale insegnanti e formatori, contro la sentenza del Consiglio di Stato che a Torino e provincia mette a rischio secondo i sindacati il futuro di circa 1.400 insegnanti assunti con il diploma magistrale. Le maestre manifestano dalle 9 con un sit-in davanti all'ufficio scolastico regionale.

A Torino alcune scuole sono rimaste chiuse a causa della protesta, mentre molti dirigenti scolastici hanno ridotto gli orari in alcune classi e sospeso le lezioni in altre con grandi disagi per le famiglie. Impossibile, d'altra parte, prevedere la presenza dei docenti che non sono tenuti a comunicare in anticipo alle segreterie le proprie intenzioni.

Allo sciopero ha aderito anche il personale Ata: bidelli e segretari considerano irrisorio l'aumento di stipendio che avranno nel 2018.