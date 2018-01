Furto in albergo lusso a Sestriere

(ANSA) - SESTRIERE (TORINO), 7 GEN - Furto in un albergo di lusso al Sestriere (Torino). La cassaforte mobile di una suite occupata da una famiglia di turisti ucraini residenti in Francia è stata asportata: all'interno c'erano 20 mila euro in contanti, orologi e monili in oro per un bottino complessivo di 60 mila euro. E' successo al Principi di Piemonte, hotel a quattro stelle, uno dei più prestigiosi dell'arco alpino.

Il colpo, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, è stato commesso ieri fra le 12 e le 14:30, quando la famiglia si trovava a sciare. Il ladro (o i ladri) è entrato nella stanza forzando la porta.

Il danno, secondo quanto viene comunicato, non è coperto da assicurazione.