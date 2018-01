La app medica che misura dolore neonati

(ANSA) - TORINO, 5 GEN - Arriva da Torino la prima app medica che misura, a scopi clinici, il dolore e i parametri vitali del neonato. Il dispositivo, creato dalla collaborazione di pediatri, epidemiologi, ingegneri e statistici, è stato inventato e sperimentato all'ospedale Mauriziano. Nei giorni scorsi è stato presentato a Barcellona.

Il sistema, "automatico e non invasivo", si basa su tecniche di analisi della mimica facciale del neonato (rilevate da una telecamera) e la contemporanea misurazione della saturazione di ossigeno, della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria. "Il dolore ripetitivo in una fase precoce dello sviluppo del sistema nervoso - spiega una nota - può comportare effetti dannosi a breve e lungo termine. I neonati, soprattutto se nati prima del termine e ricoverati in terapia intensiva, sono una categoria di pazienti sottoposti spesso a procedure dolorose. E la loro incapacità di comunicare verbalmente rende difficile valutare l'entità del dolore".