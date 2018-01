Bruciano boschi Val della Torre

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Un grosso incendio devasta da due giorni pascoli e boschi di Val della Torre, a ridosso del centro abitato. I vigili del fuoco di Torino, insieme ai volontari di Alpignano e Almese, sono impegnati a fronteggiare le fiamme da quasi 24 ore. Il rogo, complice anche il forte vento foehn, si sono propagate nelle vicinanze di borgata Moschette e le operazioni sono ostacolate dal denso fumo che riduce la visibilità. Da questa mattina sono operativi anche due elicotteri dei pompieri per raggiungere le aree boschive più impervie. In paese, nel piazzale del Municipio, è stato posizionato un carro Ucl (unità comando locale) come punto di coordinamento con gli altri enti.

Stanno operando oltre a Vigli del fuoco, i volontari regionali AIB, la Croce Rossa, i Carabinieri, il Sindaco e polizia municipale.