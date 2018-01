Fimmg, in picco influenza senza risorse

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - "Arriva l'influenza e come tutti gli anni i servizi sanitari vanno in tilt. Nonostante le previsioni sul picco, le Asl non hanno provveduto a rinforzare il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per garantire un servizio efficace e condizioni di lavoro tollerabili". Così Alessandro Dabbene, segretario regionale di Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) Continuità Assistenziale.

"In pochissime sedi - rimarca Dabbene - è stato concesso un rinforzo e in diversi casi la ricerca di medici è stata vana perché fatta a pochi giorni dal picco del 23, primo giorno di chiusura dei medici di famiglia". "Siamo stanchi - dice Roberto Venesia, segretario Fimmg - di riportare ogni anno cronache di un disservizio annunciato. Proponiamo di adeguare il numero di medici di continuità assistenziale a quanto previsto dalle normative, rinforzare le sedi più in sofferenza, aprire più ambulatori. Se la Regione resta sorda, apriamo subito un tavolo in ogni Asl per aggiornare gli accordi locali".