Alessandria saluta 2018 con Borsalino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 DIC - Alessandria saluta l'anno nuovo con in testa il Borsalino. A lanciare la nuova iniziativa a sostegno della storica azienda di cappelli, dichiarata fallita nelle scorse settimane, è l'assessora comunale alle Manifestazioni, Cherima Fteita.

"Tutti gli alessandrini, e non solo, che saranno con noi ad attendere il 2018 questa sera in piazza Marconi, indossino il cappello. E' necessario, anche attraverso gesti simbolici, che si continui a fare squadra per augurarci, tutti insieme, che il nuovo anno allontani le ombre su questa triste vicenda".

Il sostegno dell'amministrazione, del resto, "non mancherà nel 2018 come è stato in tutto questo difficile periodo", assicura il vicesindaco Davide Buzzi Langhi. Il tema Borsalino sarà affrontato in piazza dai conduttori di Edicola Signorelli Riccardo Pizzorno, Flaminio de Castelmur e Vittorio Gatti in un talk show a cui è prevista anche la partecipazione di alcuni lavoratori.