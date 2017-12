Sfonda vetrina sala giochi, arrestato

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Litiga con la titolare della sala slot e le sfonda la vetrina per ripicca. E' successo la sera di Santo Stefano in via Bicocca a Rivarolo, nel Torinese. Un uomo di 65 anni, rivarolese, è stato arrestato dai carabinieri di Castellamonte per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I militari, su richiesta della titolare della sala gioco sono intervenuti subito dopo che il pensionato, visibilmente alticcio, dopo essere stato allontanato dal locale, si è lanciato contro l'ingresso mandando in frantumi la porta vetri della sala giochi. L'uomo ha poi minacciato la titolare del locale e i carabinieri. In auto aveva anche un coltello per il quale è stato denunciato per possesso di armi.