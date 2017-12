Fondazione Musei, Città assicura lavoro

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - "Non ci sarà perdita di posti di lavoro, ce lo ha assicurato la sindaca Appendino". Lo annunciano i sindacati al termine dell'incontro sui 28 esuberi alla Fondazione Torino Musei. Con la prima cittadina, era presente l'assessora alla Cultura Francesca Leon.

"Sentir dire dal Comune che non si perderanno posti di lavoro - osserva Dante Ajetti della Fp Cgil - è soddisfacente, ci fidiamo. Resta da capire come, per ora non ci è stata fatta una proposta articolata".

Secondo quanto riferito dai sindacati, Appendino ha spiegato che "sarà effettuato un intervento a tutela dell'occupazione e non saranno stanziati altri contributi alla cultura. Sentiremo le proposte concrete che arriveranno - prosegue Ajetti - sapendo che la procedura è aperta quindi contiamo di chiudere la trattativa nei primi 45 giorni".

In caso di un cambio di datore di lavoro, la richiesta dei sindacati è che "vengano mantenuti tutti i diritti, compreso l'articolo 18. Non accetteremo - conclude - un contratto a tutele crescenti".