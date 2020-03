Tar Molise, legittima nomina commissari

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 MAR - Il Tar Molise, con sentenza 103 pubblicata il 28 marzo, ha respinto il ricorso proposto dalla Giunta regionale del Molise contro la delibera del Consiglio dei Ministri di nomina dei Commissari esterni alla sanità del Molise, Angelo Giustini (Commissario) e Ida Grossi (Sub Commissario). In scia con la decisione già assunta dalla Corte Costituzionale, i Giudici amministrativi, dunque, hanno ritenuto legittima la designazione di figure esterne, diverse dal Presidente della Regione, accogliendo la tesi sulla discrezionalità del Governo nella nomina. Condivise quindi le tesi difensive delle Amministrazioni centrali, del Commissario ad Acta per la sanità, Angelo Giustini, difeso dall'avv. Pino Ruta, e dei Comitati per la difesa della sanità pubblica, difesi dagli avv.ti Massimo Romano e Mariano Morgese.