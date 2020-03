Covid-19: ok Commissario Sanità utilizzo strutture private

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 MAR - Via libera dal Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Angelo Giustini, all'utilizzo di strutture private accreditate per la gestione dei pazienti No Covid-19 e dei pazienti Covid-19. Il provvedimento riguarda: 'Gemelli Molise' di Campobasso, Irccs 'Neuromed' di Pozzilli (Isernia), 'Villa Esther' di Bojano (no Covid), 'Gea Medica' di Isernia (no Covid) e 'Villa Maria' di Campobasso (no Covid).

(ANSA).