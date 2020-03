Coronavirus: primi due casi nella città di Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 26 mar - Primi due casi accertati di Covid-19 a Isernia: lo ha reso noto il sindaco Giacomo d'Apollonio. Altri due isernini erano stati colpiti dal virus, ma durante il loro ricovero alla Neuromed, dove ancora sono in degenza. I nuovi casi riguardano due persone rientrate dal nord Italia una decina di giorni fa e già in quarantena. "Sono asintomatici - ha detto il sindaco all'Ansa - ma l'Asrem sta estendendo i tamponi alle persone più a rischio e, quindi, è stato rilevato che sono positivi. Ora la quarantena, che per loro stava terminando, sarà prolungata". D'Apollonio auspica che "anche ai 7 dipendenti Neuromed, che vivono a Isernia, e ai familiari dei pazienti lì ricoverati sia praticato il tampone".(ANSA).