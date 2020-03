Coronavirus: neve danneggia tende pre triage a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 MAR - La neve caduta nelle ultime ore ha danneggiato una tenda per il pre triage allestita dalla Protezione civile del Molise nel piazzale antistante l'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, altre due risultano lesionate. In alternativa alle strutture dovrebbero essere utilizzati camper.

Dopo la nevicata di ieri e della notte scorsa, a Campobasso e su tutto il Molise da questa mattina piove ininterrottamente. Da domani sera, si legge nel bollettino emesso dalla Protezione civile regionale, le condizioni meteo saranno in miglioramento.

(ANSA).