Coronavirus: Comune Campobasso, servizio info sms e whatsapp

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 MAR - A Campobasso parte un nuovo servizio un servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. Basterà che i cittadini registrino in rubrica il numero 3791833096 e che inviino a questo numero un messaggio wahtsapp o un sms con scritto Campobasso. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct". "I numeri che nello scorso fine settimana e ad inizio di questa settimana ci sono stati girati dall'ASREM, indicano un complessivo assestamento e non si ravvisano balzi in avanti notevoli per quanto riguarda i contagi sull'intera provincia di Campobasso - ha dichiarato il sindaco Gravina -. Ovviamente la situazione va costantemente monitorata e i tamponi che vengono fatti, di volta in volta, possono cambiare lo scenario ad oggi presente. Ci sono da rimarcare fra l'altro anche tre casi di guarigione che l'ASREM stessa conferma proprio nella provincia di Campobasso, un segnale di fiducia per quanto gli operatori della sanità stanno portando avanti con grande sacrificio in queste settimane." (ANSA).