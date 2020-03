'Coloriamo i Misteri', album per bambini

ANSA) - CAMPOBASSO, 24 MAR - Da oggi è disponibile online sulla pagina Facebook di Four Cherries, sulla pagina Facebook Museo dei Misteri e sul sito misterietradizioni.com l'album da colorare pensato per i più piccoli dal titolo "Coloriamo i misteri". Un progetto che aiuterà i bambini, ma anche i loro genitori a passare in maniera più spensierata queste lunghe giornate segnate dalla quarantena dovuta al Covid-19. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Associazione Misteri e Tradizioni, è costituito da un album di 30 pagine da scoprire e colorare che al suo interno contiene i disegni dei 13 ingegni del maestro Paolo Saverio di Zinno. All'interno dell'album si potrà trovare la mappa rappresentante il percorso che la processione segue per le vie della città. Inoltre accanto ad ogni disegno dei Misteri ci saranno, oltre alle descrizioni di ogni singolo ingegno, le foto dell'archivio Associazione Misteri e Tradizioni realizzate da Raffaele Farinaccio a fare da punto di riferimento per l'utilizzo dei colori.