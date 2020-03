Coronavirus: sindaco avvisa genitori su Fb, pronti a denunce

(ANSA) - ISERNIA, 11 MAR - "Cari genitori, i nostri figli non sono in vacanza, sono come noi in emergenza sanitaria. Sappiate che chiameremo le Forze dell'Ordine e scatteranno le denunce per mancato rispetto del Dpcm". E' il monito del sindaco di Civitanova del Sannio (Isernia), Roberta Ciampittiello, diffuso tramite un post su Facebook per arrivare a tutte le famiglie del comune che conta poco più di 900 abitanti. Il sindaco ricorda: "È consentito fare una passeggiata, giocare, ma solo esclusivamente con il proprio nucleo familiare. Non si incontrano amici, non si gioca con nessuno se non con fratelli, genitori e parenti stretti. Se non avete a cuore la salute dei vostri ragazzi e dei vostri familiari, abbiate rispetto per chi a casa ha immunodepressi, anziani e persone con patologie croniche. Anche se non si ammalano, i ragazzi sono veicolo di contagio. Se collaboriamo - conclude - passerà tutto prima e in tranquillità". (ANSA)