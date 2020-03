Coronavirus: chiude anche la Sevel di Atessa

(ANSA) - PESCARA, 11 MAR - La Sevel di Atessa interrompe la produzione del furgone Ducato per adeguarsi al decreto sul Covid 19. L'interruzione ci sarà da domani a domenica. Lo stabilimento riaprirà lunedì 16 marzo. La decisione è stata adottata dalla Direzione e Comitato esecutivo Sevel.

La chiusura sarà coperta dalla cassa integrazione. In questi giorni La Sevel si organizzerà per mettere in campo azioni di sicurezza per i lavoratori, in particolare il rispetto della distanza di un metro sulle postazioni di lavoro. (ANSA).