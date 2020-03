Coronavirus, Molise avvia campagna web

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 MAR - Controlli capillari e costanti, ma anche informazione sulle corrette misure da adottare per prevenire il contagio da Coronavirus, in linea con quanto diffuso dal ministero della Salute. La Regione Molise ha avviato una campagna su web e social, 'Come si previene il Coronavirus', in modo da raggiungere il maggior numero di persone. "Tutto il nostro sistema sta funzionando in maniera encomiabile - ha commentato il presidente della Regione Donato Toma - Siamo stati tra i primi in Italia a recepire le Direttive ministeriali, abbiamo informato costantemente i cittadini e tutta la macchina sanitaria ha risposto senza esitazione". Il governatore ha anche voluto ringraziare il personale sanitario, forze dell'ordine, Protezione civile e "quanti, in queste ore, sono all'opera affinché la popolazione sia protetta e informata". (ANSA).