Borghi più Belli a Guardiagrele

(ANSA) - GUARDIAGRELE (CHIETI), 28 FEB - Il Borgo di Guardiagrele sabato 29 febbraio ospiterà l'Assemblea della "Associazione i Borghi più belli in Italia in Abruzzo e Molise".

Composta da 27 Borghi abruzzesi e molisani che appartengono al Club de "I Borghi più Belli d'Italia", l'associazione si riunirà per la prima volta a Guardiagrele al Palazzo del Municipio in Piazza San Francesco per discutere sulle prossime iniziative promozionali e turistiche del 2020 e sullo stato di quelle già poste in essere. "Ospitare i lavori della nostra assemblea - osserva il sindaco Simone Dal Pozzo - è, da un lato, una maniera per ribadire l'impegno di Guardiagrele nelle attività del Club, dall'altro un momento di condivisione degli obiettivi e delle azioni politico-culturali posti in essere. Abbiamo creduto e fermamente voluto il rientro nel Club dei Borghi e ora vogliamo che la nostra Città ogni giorno di più tragga vantaggio e beneficio da questa realtà".