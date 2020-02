Guida con cellulare,20 verbali Polstrada

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 FEB - Dai primi giorni della settimana personale della Polizia Stradale di Campobasso ha svolto attività di controllo mirata alla repressione dell'utilizzo del cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti automobilistici, spesso mortali. Elevati 20 verbali con cui sono state contestate contravvenzioni al codice della strada per complessivi 1.200 euro, con decurtazione di 35 punti dalle patenti degli automobilisti sanzionati. Le pattuglie della Polizia Stradale di Campobasso e Termoli sono state impegnate in un'intensa attività di prevenzione sulle principali strade statali della provincia. Elevati 110 verbali per infrazioni quali eccesso di velocità, mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione, con conseguente decurtazione di complessivi 330 punti dalle patenti di guida e il pagamento di complessivi euro 15.000 a carico dei contravventori. Nei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti anche con l'impiego di personale in borghese e l'utilizzo di Telelaser e dello Street Control.

(ANSA).