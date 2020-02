Tanti turisti per il Carnevale di Larino

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 24 FEB - Turisti da Napoli, Sardegna, Umbria e Lazio per il Carnevale di Larino, in migliaia sono arrivati nel centro frentano per ammirare i carri allegorici che hanno attraversato nel fine settimana le vie del centro. Meraviglia per le incredibili creazioni realizzate dai mastri del paese impegnati da mesi nella preparazione di vere e proprie opere d'arte. Bene anche il Carnevale di Termoli dove sono tornati a sfilare i 4 carri delle otto associazioni cittadine. Tra musica e colori hanno animato l'intero pomeriggio di domenica. (ANSA).