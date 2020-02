Coronavirus: Molise; attivi da oggi numeri dedicati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 FEB - Attivi dalle 19 di questa sera in Molise i numeri dedicati per l'emergenza Coronavirus: 0874409000 e 0874313000. Saranno in funzione tutti i giorni dalle 8 alle 24. Lo ha reso noto il presidente della regione, Donato Toma, al termine della riunione della task force provinciale che si è tenuta in Prefettura a Campobasso. Il governatore ha anche annunciato di aver chiesto all'Azienda sanitaria regionale (Asrem) di avviare la procedura di richiesta di reperibilità dei Medici di medicina generale (Mmg) anche il sabato e la domenica. (ANSA).