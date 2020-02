Coronavirus: Toma, confini Molise mai chiusi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 FEB - "I confini del Molise restano aperti, ci mancherebbe, e ribadisco la mia totale vicinanza alle comunità che, purtroppo, sono state colpite dal Coronavirus".

Così il presidente della Regione, Donato Toma, a margine della nota diffusa ieri nelle quale, riprendendo una ordinanza del Ministero della Salute, ha reso noto che i soggetti provenienti da aree dell'Italia interessate da casi di Coronavirus o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni e giungano in Molise per motivi di lavoro, di studio, familiari o per qualunque altra ragione, "sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all'Autorità sanitaria locale, che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus".

"Per quanto ci riguarda - ha spiegato - stiamo semplicemente intensificando la prevenzione, come indicato dal Ministero della Salute. Diffondere fake news in un momento come questo è da irresponsabili". (ANSA).