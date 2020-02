Scooter contro betoniera, muore 24enne

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 13 FEB - È morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli una ventiquattrenne rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 lungo via Madonna delle Grazie, vicino al Centro commerciale 'La Fontana'. La giovane è finita con il suo scooter contro una betoniera. Secondo quanto rilevato dalla Polizia municipale di Termoli, il ciclomotore si è infilato sotto la parte anteriore del mezzo pesante. La ragazza, caduta rovinosamente sull'asfalto, è stata soccorsa dai sanitari arrivati con un'ambulanza del 118 Molise, ma era già in condizioni disperate. Sotto choc il conducente della betoniera. (ANSA).