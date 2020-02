Rettore,ateneo Molise in salute,nuove iniziative in cantiere

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 FEB - "I fondamentali del bilancio sono ottimi, abbiamo tante iniziative in cantiere, siamo chiaramente preoccupati per quello che è il quadro nazionale".

Così il rettore dell'Università del Molise, Luca Brunese, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico.

Il vertice dell'Unimol si è soffermato anche sul clamore mediatico che ha ottenuto il Molise nelle ultime settimane per le sue caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche, storiche e gastronomiche.

"Richiamare l'attenzione sul Molise - ha detto - fa bene anche al nostro Ateneo. Immagino l'università come centro culturale di sviluppo sociale e di tante attività. Credo anche che le tante cose che faremo, a cominciare dall'accordo sull'archeologia - ha aggiunto - servano anche a questo, a far capire che c'è una trasversalità nuova che consentirà grandi progetti di sviluppo. In campo archeologico il Molise ha un patrimonio bellissimo, forse si è lavorato poco sulla valorizzazione, si sa poco di quanto c'è in Molise - ha osservato - il nostro lavoro di questi anni deve essere finalizzato anche ad una grande opera di valorizzazione di quello che abbiamo che può avere un impatto immediato sul turismo e sull'occupazione". (ANSA).