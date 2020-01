Papa celebra Vespri vicino S.Timoteo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 GEN - Un fine settimana speciale per la Diocesi di Termoli-Larino e di rinnovata gratitudine nei confronti di Papa Francesco: il Santo Padre ha presieduto nella Basilica di San Paolo fuori le Mura la celebrazione dei Secondi Vespri della Solennità della Conversione di San Paolo Apostolo, a conclusione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani sul tema: "Ci trattarono con gentilezza" (cfr. Atti degli Apostoli 28, 2). La celebrazione si è svolta accanto al Corpo di San Timoteo, discepolo prediletto dell'apostolo Paolo, giunto dalla Cattedrale di Termoli dallo scorso 17 gennaio in occasione del Pellegrinaggio straordinario delle reliquie a Roma che si concluderà domani, quando l'urna sarà trasferita in San Pietro per la celebrazione della prima Domenica della Parola di Dio istituita dal Santo Padre.(ANSA).