Sanità: Boccia, sentenza chiara, giusto rivendicare diritti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 DIC - "C'è una sentenza molto chiara della Consulta e penso che il presidente della Regione faccia bene a rivendicare alcuni diritti di questa Terra straordinaria e che sia opportuno che la programmazione di servizi così importanti avvenga su questo territorio". Lo ha detto il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, nel corso di una conferenza stampa oggi a Campobasso rispondendo alle domande dei giornalisti sul tema del commissariamento della Regione in sanità e sulla recente decisione della Corte Costituzionale che, accogliendo il ricorso della Regione, ha dichiarato l'illegittimità della norma che stabiliva l'incompatibilità tra la carica di Governatore e quella di Commissario ad Acta per la sanità. "Questo è un passaggio - ha aggiunto - che il Presidente deve fare con il Ministro competente". (ANSA).