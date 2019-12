Fototrappole Termoli, multe da 600 euro

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 11 DIC - Installate a Termoli le fototrappole per fermare l'abbandono di rifiuti ed evitare il degrado urbano. Nell'ultimo mese gli agenti della Polizia municipale hanno elevato 10 sanzioni di 600 euro ciascuna.

L'iniziativa punta ad accertare i responsabili dello sversamento di pattume da parte del Nucleo Sicurezza Urbana e Tutela Ambientale dei Vigili urbani. L'attività è stata svolta nelle aree periferiche di Termoli fino al limite del territorio comunale: nel sottopasso autostradale di via Adige, in contrada "Foce Dell'Angelo", in località "Parco del Duca", sulla Sp 113 e in altri siti interessati dagli abbandoni illeciti. Fototrappole anche al porto, in collaborazione con la Capitaneria, per contrastare l'abbandono indiscriminato dei contenitori in polistirolo per uso ittico e rifiuti derivati dalla pesca. "Fate attenzione - dice il sindaco Francesco Roberti - perché le fototrappole sono attive e ne verranno installate altre per meglio monitorare l'intero territorio comunale".(ANSA).