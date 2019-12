Comitati Molise a Montecitorio il 16

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 DIC - Manifestazione in Piazza Montecitorio a Roma e sciopero generale delle categorie pubbliche e private il 16 dicembre. Il Molise scende in piazza per chiedere più attenzione da parte del Governo sulle questioni della sanità, per il diritto alla salute e per dire 'no' alla chiusura degli ospedali. Al fianco dei Comitati che si sono dati appuntamento nella capitale, anche le sigle sindacali della Confederazione Unitaria di Base (Cub) provinciale di Campobasso e l'associazione Sindacato Operai Autorganizzati (Soa) che hanno proclamato l'astensione dal lavoro "per il diritto alla salute dei molisani, per una sanità pubblica che garantisca la vita e il rispetto delle persone, contro tagli e chiusura dei servizi e ospedali pubblici in Molise, per la tutela ambientale, contro le fonti inquinanti e nocive per la salute". Il Molise dal 2007 è sottoposto al Piano di rientro per il riequilibrio del disavanzo sanitario. A dicembre 2018 il Governo ha nominato Angelo Giustini Commissario ad Acta per la sanità.(ANSA).