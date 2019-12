Natale:a Gambatesa è Green

(ANSA) - GAMBATESA (CAMPOBASSO), 7 DIC - Niente giocattoli per Natale ai bambini di Gambatesa ma alberello, un quaderno e una boraccia: 3 simboli per sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell'ambiente.

Un Green Christmas 2019 dal titolo: "Le radici della vita" è l'iniziativa del consigliere comunale del paese Tommaso Corvino delegato all'Ambiente, Promozione e Comunicazione. Nell'augurare buone feste alla comunità, gli amministratori municipali porteranno un messaggio di impegno collettivo, partendo dalla scuola e dalla famiglia, per far sì che: "i bambini di oggi siano uomini e donne di domani rispettosi di ciò che ci dà vita". Gli alunni piantumeranno il proprio alberello nel giardino di casa o in campagna, monitorandone la progressiva crescita attraverso foto e appunti da riportare sul quaderno che sarà regalato insieme ad una borraccia. L'obiettivo è eliminare o quanto meno diminuire l'utilizzo di plastica monouso. L'evento si svolgerà venerdì 13 dicembre.