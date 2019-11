Sbloccati fondi 'Bando periferie'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 NOV - 'Bando periferie': sbloccati i fondi, 18 milioni di euro per Campobasso e 11 per Isernia. Si apprende da una nota del sindaco del capoluogo, Roberto Gravina (M5s) e del parlamentare molisano Antonio Federico (M5s). "Siamo riusciti - spiega Gravina - ad attivarci per portare a compimento quanto richiesto dal Governo attraverso una delibera che finalmente sblocca i fondi per la progettazione attivando il Fondo di Rotazione messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti che ci consentirà di accendere questa linea di finanziamento che non peserà sull'indebitamento dell'ente per finanziare i progetti". "La nota che ha mandato la Presidenze del Consiglio dei Ministri sia al Comune di Campobasso che a quello di Isernia - ha specificato Federico - è la conclusione di un percorso avviato circa un anno fa. Siamo felici di questi 18 milioni che si vanno ad aggiungere ai 19 del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis)".