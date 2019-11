Vigili Fuoco Isernia,sit-in a Prefettura

(ANSA) - ISERNIA, 15 NOV - Sit-in dei Vigili del Fuoco in Prefettura a Isernia per chiedere: diritti, tutele, salario. Il Comando Provinciale dei VdF ha aderito alla manifestazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil per rivendicare parità di trattamento rispetto agli altri Corpi dello Stato. Una delegazione è stata accolta dal Prefetto, Cinzia Guercio, ha rappresentato le difficoltà per la mancanza di uomini e mezzi a fronte di una crescente richiesta di interventi.