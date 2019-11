Regione Molise al Niaf 2019 a Washington

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 NOV - La Regione Molise ospite d'onore del 'Niaf 2019' in programma a Washington in questo fine settimana. L'evento, organizzato dalla 'National Italian American Foundation', ha la finalità di sviluppare e valorizzare i rapporti economici e culturali con gli Usa. Nell'ambito della manifestazione è in programma uno spazio Expo dedicato alle aziende molisane che incontreranno espositori e distributori americani. Alcune imprese (20) con sede legale e operativa in Molise, in particolare dei settori del gusto, turismo, moda e Ict, avranno dunque l'opportunità di avviare contatti con i rappresentanti delle aziende americane. Tra gli obiettivi, promuovere l'offerta turistico-culturale della regione, incentivare e promuovere il turismo, in Molise, di comunità americane e di italoamericani, con particolare riferimento al turismo di ritorno. Tra le altre finalità, favorire i contatti con le imprese molisane per agevolarne l' accesso al mercato statunitense e agevolare investimenti in Molise di imprese americane.Lo spazio Expo è destinato alla promozione di aziende e prodotti molisani con incontri B2B rivolti ad espositori e distributori. (ANSA).