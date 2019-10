Morte Fagnano: assessore Niro, amico e grande professionista

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 OTT - "Un amico, una persona per bene e un grande professionista. Roberto Fagnano era questo e tanto altro ancora e la notizia della sua morte improvvisa mi lascia incredulo e addolorato". Così, in una nota, l'assessore ai Trasporti della Regione Molise, Vincenzo Niro, che ha appreso della scomparsa dell'avvocato Roberto Fagnano a Strasburgo, dove è impegnato nella 37/a Sessione del Consiglio d'Europa. "Ho avuto la fortuna di apprezzare il suo elevato spessore umano, la sua grande professionalità, che ha messo al servizio del Molise per tanti anni, anche attraverso il suo impegno politico, mai scontato e sempre ricco di spunti di riflessione per tutti noi. Capacità che gli hanno permesso di farsi apprezzare anche nel vicino Abruzzo dove da poco, dopo la positiva esperienza al vertice della Asl di Teramo, ricopriva l'incarico di direttore del Dipartimento Salute della Regione".

"Mancherà a tutti noi Roberto e le sue qualità mancheranno al Molise intero. Alla moglie Valeria, alla figlia Giulia e ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze". (ANSA).