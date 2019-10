'Carri del grano' per patrimonio Unesco

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 OTT - 'I Carri del grano come patrimonio immateriale Unesco': se n'è discusso ieri pomeriggio a Jelsi (Campobasso) nel corso di un convegno. 'Rituali e carri artistici del grano' è il fil rouge che lega Jelsi a Flumeri, Foglianise, Fontanarosa, Mirabella Eclano, San Marco dei Cavoti, Villanova del Battista. Il Comune molisano e i sei Comuni del beneventano e dell'avellinese hanno infatti sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato all'interscambio culturale sui Carri artistici del grano. "Un'operazione intelligente - ha evidenziato il presidente della Regione, Donato Toma - che consente di unire gli sforzi, far convergere le proposte su obiettivi comuni, mettere a sistema e in rete un patrimonio etnico, antropologico, storico, religioso, artistico e culturale. Un passo fondamentale - ha aggiunto - per il conseguimento dello step successivo, vale a dire l'iter per la richiesta dell'inserimento dei 'Rituali e carri artistici del grano' nella lista rappresentativa dei beni immateriali dell'Unesco".